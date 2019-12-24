王毅批美多領域打壓中國　損害雙方40年互信

中國國務委員兼外長王毅周一（23日）接受官媒專訪，談到中美關係、朝鮮半島局勢等問題。王毅批評美國在經貿、科技等諸多領域接連對中國設限打壓，並在涉及中國領土主權的問題上干涉和抹黑。他敦促美方改用理性務實的對華政策，將兩國關係扳回正軌。

王毅表示，今年是中美建交40周年，本來值得紀念，但美方的所作所為卻損害了兩國40年積累的互信，也衝擊了整個世界的穩定和發展。中方將堅定維護自身的核心利益、正當發展權利，任何人、任何勢力都阻擋不了14億中國人奔向現代化的歷史洪流。

無論是中美兩國的長遠利益，還是考慮到所承擔的國際責任，雙方都必須找到「最大發展中國家」和「最大發達國家」的和平相處之道，開闢造福兩國、惠及世界的互利共贏之道。對於雙方的矛盾，中方始終願意本着相互尊重的態度，以平等對話尋找解決辦法。

對於半島局勢近日再度升溫，王毅指主因是美朝新加坡聯合聲明未有貫徹落實，北韓的合理關切也未獲得重視和解決。他呼籲美國盡快拿出落實共識的實際舉措，鼓勵美朝雙方就建立半島永久和平機制、實現半島完全無核化定出路線圖，中方願意繼續發揮建設性作用。