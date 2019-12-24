朝預告聖誕挑釁　美軍發片展示核戰力

北韓暗示即將發動新一輪挑釁之際，管理美軍核武的美國戰略司令部日前發放短片，顯示海軍戰略核潛艇發射彈道導彈的過程，更稱部隊已準備好戰鬥。有傳媒解讀認為這是美方回應北韓的「聖誕節挑釁」預告，令美朝關係進一步緊張。

美國戰略司令部周日（22日）上載一條兩年前美朝交惡時公開的短片，內容主要關於戰略核潛艇發射彈道導彈。美軍在貼文形容「沒甚麼好看」，指這款潛艇旨在秘密及持續在深海巡邏，並是核三位一體力量中，最具生存力的一環。貼文也標示「威懾」、「保證」、「部隊準備戰鬥」、「沉默艦隊」的標籤。

美軍核三位一體力量是空軍的戰略轟炸機、陸基洲際彈道導彈，以及海軍戰略核潛艇的潛射彈道導彈。空軍核力量屬於先發制人核打擊手段，但亦是敵軍在核戰的首要攻擊目標，因此在深海的戰略核潛艇，成為核報復二次打擊的最有效手段。

另外，美國空軍繼續加強監視北韓，周二（24日）先後派出E8C及RC135W偵察機，到南韓上空執行任務。自上月底起，美軍幾乎每天向朝鮮半島派偵察機。

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