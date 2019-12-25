波音提交新文件　揭737 MAX安全問題應對「令人不安」

美國波音公司向國會及聯邦航空局（FAA）遞交一批新的文件，揭露該公司應對737 MAX客機安全問題時的處理手法。文件內容因為正受眾議院運輸委員會審查而暫未被公開，但有消息指出，該批文件揭示了波音應對737 MAX安全問題時「非常令人不安」的情況。

該批文件是在行政總裁米倫伯格周一（23日）宣布辭職幾個小時提交，波音的發言人稱，公司是主動聯絡國會和FAA，以彰顯公司的透明度。發言人稱，波音之前向眾議院運輸委員會提交的文件，語調和內容並不反映該公司「原有和應有的一面」。他又強調波音在「過去9個月以來，已提升了公司的安全程序、架構及文化」。他所指的9個月，即是今年3月發生第二宗涉及737 MAX客機空難之後的時期。

一名與眾議院運輸委員會的有關的人士向法新社指出，波音提交的文件尚不能公開，但透露文件揭示了波音在「安全」以及「為了生產不受阻於監管機構」兩方面，有着「非常令人不安」的情況。

眾議院運輸委員會主席德法西奧周一曾表示，米倫伯格早應該離職，又指摘波音公司曾作出多個將利潤凌駕於安全的決定。