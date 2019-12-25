主題公園取締殺人鯨表演　明年改推保育項目

外形搶眼的殺人鯨素來是水族館明星，惟圈養做法引來不合人道的質疑。美國佛羅里達州「奧蘭多海洋世界」（SeaWorld Orlando）近日宣布，明年元旦將取締殺人鯨表演節目，改由介紹殺人鯨的參觀項目取而代之。

殺人鯨節目「一個海洋」自2011年推出，是一個主題圍繞保育的23分鐘表演，亦是海洋世界首個沒有訓練員在水中參與的項目。該節目下周二（31日）除夕將上演最後一場，其後會改為舉行名為「邂逅虎鯨」的參觀項目。

管理海洋世界的「國際主題樂園服務」行政總裁施皮格爾（Dennis Spiegel）形容，「邂逅虎鯨」是海洋世界節目的持續進化。海洋世界的動物學團隊主管多爾德（Chris Dold）則介紹，新節目將向遊客解釋殺人鯨在海洋生態中的角色，以及保護其棲息地的重要性等；又指節目具教育價值，與公園致力推廣動物救援及保護的信念相符。

海洋世界2011年發生訓練員在表演途中，遭殺人鯨咬傷淹死的意外後，加強安全指引。2013年，講述殺人鯨被圈養、被迫繁殖慘況的美國紀錄片《黑鯨》批評海洋世界，令園方備受輿論壓力。動保組織呼籲海洋世界將海洋動物放歸自然，而園方亦在前年終止殺人鯨繁殖計劃。