隆胸手術出錯　少女腦部重創　整形醫院被指拖5小時才報警

美國科羅拉多州一名亞裔少女早前接受隆胸手術時，疑在麻醉期間出現不良反應而心臟驟停，腦部嚴重受損。醫護人員被指在事發時沒有及時為她急救，拖了5小時才報警，並隱瞞少女的病情。家屬現正控告為少女施手術的醫護人員。

18歲的埃馬林‧阮(Emmalyn Nguyen)8月1日到科羅拉多美容整形手術醫院(Colorado Aesthetic and Plastic Surgery)接受隆胸手術。訴狀指出，醫生和護士當日下午2時左右為埃馬林麻醉後，沒有監測她的生命體徵，並離開手術室15分鐘。當醫護人員回到手術室時，埃馬林的嘴唇和臉已轉藍，心跳停止。她心跳停止至少兩次，醫護人員也為她施行心肺復甦至少兩次，其後她的心跳率穩定下來，但仍毫無知覺。

訴狀又指，醫護人員在這情形下也沒有打電話報警，也沒有向她的家人交代發生何事。在接下來的5個小時，埃馬林就躺在手術台上沒有反應。到晚上大約7時半，醫護人員才打911。訴狀指摘，醫護人員故意向埃馬林的母親隱瞞她的情況。

埃馬林後來被送往附近一家醫院，醫生確定她因心臟驟停而受到嚴重的缺氧性腦損傷。她在該留醫22天之後，被轉移到一家長期護理院，她目前仍住在那裏。埃馬林的母親稱女兒不能進食、說話、走路，更不能照顧自己，希望訴訟能夠找出事件的真相。