圖騙老富商百萬美元　新婚嫩妻落網

拉帕波特（右）的家人並不知道他與哈爾豐（左）的婚事。

美國一名26歲以色列裔女子，被指企圖欺騙77歲新婚富商丈夫100萬美元（約780萬港元）巨款而遭逮捕，富商的女兒稱，家人根本不知道他有這段婚姻。

案中佛羅里達州坦帕市富商拉帕波特（Richard Rappaport），是一家醫療公司的總裁，今年8月他和被告哈爾豐（Lin Helena Halfon）。上月7日，哈爾豐到一間財務機構要求兌現一張有拉帕波特簽名的100萬美元支票，但職員以拉帕波特不在場為由拒絕。

數個小時後，哈爾豐竟拿着3張333,333美元的支票折返，再要求兌現，職員再次拒絕，然後報警。警方和執法部門通知拉帕波特，但他回應稱，希望將「疑點利益歸於太太」，又說已要求她交回支票，更不想她被遣返老家以色列。

不過，過了一個月後，哈爾豐不但沒有把支票交回，其中兩張合共666,666美元的支票，更在新澤西州兌了現，調查人員得悉後，立即將餘下的一張333,333美元支票凍結。

調查人員再聯絡拉帕波特時，他終於承認受騙，而哈爾豐也在本月16日於坦帕國際機場被捕。她現被控以洗錢、有組織詐騙以及剝削長者等罪名。

拉帕波特的女兒泰特斯（Dayna Titus）說，家人都不知道父親與哈爾豐的婚事，又認為哈爾豐是看準父親年老而欺騙他。