朝譴責美韓軍方　加強海陸空監視

北韓預告派發的「聖誕禮物」備受關注，該國媒體周四（26日）譴責美韓軍方加強對朝鮮半島的監視，重申朝方耐性有限，並做好準備應對一切。惟美韓繼續海陸空全方位監視北韓，美國國防部強調與盟友準備就緒，反擊北韓的「聖誕挑釁」。

北韓對外宣傳媒體「回聲」發文，指美韓持續加強監視該國的軍事設施，並出動戰機及檢查戒備狀態，但指「不管美國對朝施壓走向何方，北韓已做好應對一切的準備」；又稱對敵對勢力的反朝行動瞭如指掌，並呼籲南韓自重，切勿附和美方對朝施壓。

前一天，北韓官媒《勞動新聞》發表題為「國際太空開發動向」的報道，表示透過衞星使用全球定位系統，可以在任何環境及條件下實現準確定位。南韓傳媒指出，衞星火箭與洲際彈道導彈的發射原理一樣，因此北韓此舉如同一種「戰略威脅」。

面對北韓可能發射洲際彈道導彈，美國國防部發言人周三（25日）表示，美國與全球各地的夥伴及盟友，就算在聖誕節亦準備好自我捍衞。雖然北韓譴責派軍機到半島執行監視任務，但美軍周四再派出RC135S及E8C偵察機，到半島空域一帶巡航。

南韓傳媒引述軍方消息指，北韓可能發射洲際彈道導彈、潛射彈道導彈，或採取其他挑釁方式，美韓已提高警覺。據悉，韓軍海陸空嚴密監視北韓，包括出動陸基青松雷達、在近海部署的神盾驅逐艦、在空中值班的E737「和平之眼」空中預警機。

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