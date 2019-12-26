特朗普夫婦發片賀聖誕　感謝駐外軍人

美國總統特朗普與夫人梅拉妮亞周三（25日）聖誕節早上發布影片，祝願國民聖誕快樂，並特別提到駐守海外的美軍。特朗普一家在佛羅里達州別墅海湖莊園度過佳節，平安夜舉行盛大的聚餐。

祝賀片段相信在白宮預先拍攝，身穿鮮紅衣裝的梅拉妮亞首先說出開場白：「總統和我祝願每一個美國人有一個非常愉快的聖誕。」特朗普表示，每個人都在這個神聖節日慶祝，感謝聚集在一起關愛他人的國民，把溫暖和祝福帶給家人、朋友、鄰里及有需要的人士。

二人談到白宮的聖誕裝飾、他們今年參與的活動，包括特朗普在感恩節突訪駐阿富汗美軍基地、梅拉妮亞訪紅十字會，參觀職員為駐外軍人準備物資。特朗普說：「我們特別為離家很遠的駐外士兵祈禱，重新對國際和平及世界歡欣抱持希望，並代表特朗普家族祝願各位，聖誕及新年快樂。」

特朗普一家在海湖莊園共度佳節，平安夜舉行聚餐，其子唐納德帶同女友、霍士新聞女主播吉爾福伊爾現身。席間特朗普與美國著名大狀德肖維茨（Alan Dershowitz）打招呼，據報他將加入特朗普的法律團隊，應付參議院的彈劾審訊。