美軍擬定資訊戰　反擊俄干預大選

美國明年舉行總統大選，據報為應對俄羅斯再次干預，美軍正研發針對俄羅斯政府高官及精英階層的資訊戰戰術，透過展示入侵目標系統或帳戶的能力，警告俄方有關人員「收手」停止干預大選，否則將攻擊他們的敏感個人資料。

《華盛頓郵報》周三（25日）引述知情華府官員報道，美國網絡司令部負責有關行動，目標是俄羅斯安全部門及軍方高層，以及部分屬精英階層的寡頭。一旦俄方再次干預美國大選，網絡司令部將向目標人物發送信息，要求他們停止干預，否則要承擔後果；另一方案是發放假訊息，以分裂俄方政府權力系派。

不過，美國網絡司令部以「太挑釁」為由，不會把網攻行動範圍擴大至俄羅斯總統普京，也不會試圖影響俄羅斯社會及輿論。華府官員解釋，網攻以改變俄方領導層決策為主，並非尋求俄羅斯出現民眾起義，而這是普京的最大恐懼。

報道指美軍採取任何網攻行動前，需要得到國務院、中央情報局等其他部門審核，以及取得防長埃斯珀的同意，同時配合華府其他反制俄羅斯的措施，包括制裁及起訴俄方人士。對於報道內容，美國網絡司令部及國防部均拒絕評論。