海軍慳皮縮水　減建新艦加快舊船除役

中俄兩國近年積極發展海軍，美國國防授權法案列明要擴充艦隊規模，維持海上「霸主」地位。惟美媒取得的文件顯示，五角大樓為節省開支，計劃減少建造神盾驅逐艦、提前退役神盾巡洋艦及近岸戰鬥艦，變相令艦隊「縮水」。

《防務新聞》周三（25日）報道，根據美國國防部向白宮行政管理和預算局提交2021年至2025年財政年度的國防計劃，有意把建造的神盾驅逐艦數量，由原先12艘減至7艘，以節省94億美元（約733億港元）開支。神盾驅逐艦是美軍主力艦艇，不但是航空母艦戰鬥群重要成員，部分亦能執行彈道導彈防禦任務。

與此同時，軍方提出加快神盾巡洋艦蒙特雷號、維拉灣號、羅亞爾港號及夏洛號的退役進度；現時同級軍艦有22艘，意味到了2025年時，數量由原先計劃的13艘減至9艘。這款軍艦屬於航母戰鬥群的防空艦，但受老化及艦齡高等問題困擾，主力裝備SPY1雷達亦難以維護；國防部已取消部分艦艇的現代化工程。

最具爭議的提議，是提前把近岸戰鬥艦自由號、獨立號、沃思堡號及科羅納多號退役；它們是最先服役的同款軍艦，現時餘下12年至17年的預期船身壽命。軍方也有意提前8年至14年，把船塢登陸艦惠德比島號、日耳曼敦號及岡斯頓霍爾號退役。

有關國防計劃未有最終決定，一旦落實將令美軍艦隊規模，由現時293艘減至287艘，與去年國防授權法案列明的355艘有明顯差距；美國海軍拒絕評論報道。