美炒作中國軍事威脅　華國防部︰賊喊捉賊

中美角力持續，中國國防部發言人吳謙大校周四（26日）在記者會回應多項涉及中美的問題。他批評美國2020財政年度國防授權法案包含涉台、涉港、涉疆條款，干涉中國內政；又斥美國成立太空軍，嚴重威脅太空的和平與安全，炒作中國威脅論是「賊喊捉賊」。

吳謙批評美國國防授權法案充斥冷戰思維，渲染中美競爭，並包含涉台、涉港、涉疆等條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中美互信與合作，軍方堅決反對並提出嚴正交涉。他強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何國家與台灣有官方往來及軍事聯繫，絕不允許任何人在任何時候、以任何形式把台灣分裂出去。

對於美方插手香港和新疆事務，吳謙斥責此舉破壞香港繁榮穩定，抹黑中國反恐和去極端化努力，但最終只會搬起石頭砸自己的腳。他敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，立即停止干涉中國內政，不得實施法案涉華消極條款，並以實際行動維護兩國兩軍關係大局。

吳謙又炮轟美方炒作「中國軍事威脅」是「賊喊捉賊」，指美國軍費佔世界軍費總開支40%以上，近年在各地發動戰爭侵犯他國主權，導致大批難民流離失所；更成立太空軍推動太空軍事化和軍備競賽，「航行自由」行動實則是「航行霸權」，嚴重破壞南海和平穩定。

另外，吳謙證實中方將派052D導彈驅逐艦西寧號，參加中國、俄羅斯及伊朗周五（27日）起在阿曼灣的海上聯合演習，以加強三國海軍交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全的良好意願和能力。