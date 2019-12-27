描寫耶穌是同性戀惹眾怒　喜劇團體總部遭投汽油彈

巴西一個喜劇團體位於里約熱內盧的總部，在平安夜（24日）遭人投汽油彈，事後有人在網上發放影片承認責任，聲稱是因為不滿一套在影音串流平台Netflix上架、被指描繪耶穌是同性戀的影片而施襲。

喜劇團體Porta dos Fundos拍攝的聖誕特輯《耶穌的第一個誘惑》（The First Temptation of Christ）片長46分鐘，劇情描述耶穌把男友奧蘭多（Orlando）帶回家見家人，惹來約200萬人聯署要求Netflix將影片下架，指影片冒犯了基督徒。

Porta dos Fundos的總部周二晚被擲汽油彈後，一名警衞把火勢撲熄，事件中無人受傷。其後一段影片在巴西的社交網站流傳，3名蒙面人出現在片中，其中一人以經過數碼處理的聲音承認，他們是因為不滿《耶穌的第一個誘惑》的節目內容施襲，又指他們是為一個稱為「大眾民族起義司令部（Command of Popular National Insurgence）」的組織發言。

當地警方暫未回應事件，Netflix方面拒絕評論。Porta dos Fundos稱已將施襲過程的閉路電視影像轉交當局，並表示：「我們會繼續前進，更團結堅強、更受激勵，也有信心這個國家可以挺過仇恨的風暴，愛和言論自由將得以伸張。」

巴西是全球天主教信徒最多的國家，而現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）則以恐同為榮，今年較早前暫停了多部性小眾（LGBT+）相關題電影的撥款，其子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）則在社交網站稱涉事的聖誕特輯為「垃圾」，又表示該喜劇團體「並不代表巴西社會」。