重播《寶貝智多星2》刪走特朗普戲份捱批　CBC忙解畫

美國總統特朗普在1992年的聖誕節檔期電影《寶貝智多星2》客串一幕，令人印象深刻，連今年平安夜他與駐外美軍作視像通話時也被對方主動問起。然而公營加拿大廣播公司（CBC）電視台在同一天重播該電影時，竟被觀眾發現特朗普出場的那一幕被刪走，惹來網民熱議，有人甚至質疑是政治審查。CBC後來澄清，剪走該幕純粹因為要加插廣告，與政治無關。

特朗普在該幕戲中為男主角麥哥利高堅指路，他表示能參與那齣賣座電影是他的榮幸。但加拿大的觀眾竟發現該場戲被剪，紛紛上網投訴，有人質疑是政治審查，有人甚至揶揄可能是曾經被特朗普批評為雙面人的加拿大總理杜魯多，要求刪走特朗普的戲份。特朗普的兒子唐納德也摻一腳，在社交網站留言稱這事「可悲（Pathetic）」。不過亦有人網民稱支持CBC，因為他不想在聖誕節時看見特朗普。

娛樂網站Comicbook.com發現網民的熱議後周三（25日）向CBC查詢，CBC當時解釋刪走特朗普的戲份全因為要加插電視廣告；翌日CBC再在社交網站貼文詳細解解，稱早在2014年已經完成剪輯重播版本，一共刪走了8分鐘，當時特朗普仍未參選美國總統。