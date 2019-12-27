美回應朝挑釁　或派轟炸機展示武力

北韓在聖誕節期間沒有向美國「派禮物」，朝鮮半島局勢仍然不明朗。消息指，美國特朗普政府已經預先批准軍方，一系列展示武力的選項，包括調派轟炸機及陸基武器演練，以便迅速回應北韓發射導彈或測試武器等挑釁行為。

美國有線電視新聞網絡周四（26日）報道，華府官員「苦思」為何北韓領袖金正恩沒有下令在聖誕節期間測試武器，理由是情報顯示北韓調動一些武器部件。不過，美方繼續監視北韓動向，並認為下月初的金正恩生日，是北韓測試武器的時機。

報道披露，為了能迅速回應北韓的挑釁行為，華府已經預先批准軍方的展示武力選項，包括向朝鮮半島派出轟炸機、舉行演習測試陸基武器，但未知北韓招致美軍回應的門檻。事實上，北韓過去大半年多次試射短程彈道導彈，美軍卻毫無反應。

據悉，若美軍決定透過展示武力警告北韓，其「力度」可從部隊是否接近南北韓非軍事區判斷。惟美國官員強調，現時的方案只是展示武力，沒有任何直接針對北韓的軍事行動。前年美朝交惡期間，美軍多次向半島派出轟炸機及航空母艦戰鬥群。

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