美再警告制裁俄德輸氣管企業　烏俄達輸送天然氣協議

美國總統特朗普早前簽署《美國國防授權法案》，將會對修建俄羅斯至德國海上天然氣管道「北溪2號」（Nord Stream 2）的公司實施制裁。國務院周五（27日）警告，相關公司要在法律通過後30日內停止項目，否則會被制裁。

國務院在聲明中表示，除非各方立即表現出誠意，否則美方將會實施制裁。聲明又指，相關公司必須與30日內終止項目，並提醒任何參與「北溪2號」的公司需要仔細考慮其選擇。不過聲明補充，只要公司在明年1月20日前放棄參與項目，則可免受制裁。瑞士承建商AllSeas早前宣布停止就「北溪2號」項目停止鋪設管道工程。另外，俄羅斯能源部長諾瓦克提到，即使美方實施制裁，但「北溪2號」可以在2020年底前完工。

另一方面，俄羅斯經烏克蘭輸送天然氣往歐洲的協議，原定於今年12月31日到期。俄烏兩國周五就更新合約的詳情達成共識，俄羅斯天然氣公司按照瑞典德哥爾摩仲裁法庭的裁決，向烏克蘭石油天然氣公司支付29億美元（約226.2億港元），解決輸送天然氣的爭端。烏方指已確認收到款項，指雙方繼續就進一步合作進行磋商。