海豹突擊隊員　涉殘殺戰俘在屍體上行禮

美國海豹突擊隊特別行動負責人加拉赫（Edward Gallagher）涉嫌駐守伊拉克時濫殺平民，其後獲裁定謀殺罪不成立。美媒《紐約時報》周五（27日）引述多名海豹突擊隊成員指，他在沒有任何理由下刺殺俘虜，甚至在戰俘屍體上行禮等。加拉赫否認指控並強調這是捏造。

《紐時》取得由海軍罪案調查處（NCIS）提供的錄影帶，當中多名海豹突擊隊員提供了加拉赫駐守伊拉克時濫殺戰俘的新證據。其中一段片段顯示，一名回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的少年戰俘，被帶到加拉赫領導的士兵面前。有成員在影片透露，加拉赫在沒有任何理由下刺殺該名俘虜，並在他的屍體上行體。

特種部隊成員米勒（Craig Miller）有參與行動，他形容這是他一生人感到最可恥的事，又提到當時他與其他士兵被要求與屍體拍照留念，稱：「他（加拉赫）是一個惡魔。」其後多名成員計劃應就事件「說出真相」，但由於加拉赫與上司關係良好，內部遲遲未有採取行動。最終成員在2018年4月向NCIS投訴，加拉赫在數月後被捕。

加拉赫在聲明中表示，上述的所有指控都是謊言、試圖抹黑他，又指其謊言在審訊下是站不住腳的，並斥他們要為其行為負上責任。