火球飛越關島　惹北韓「送禮」恐慌

北韓暗示恢復試射長程導彈，引起區內國家高度關注。位處西太平洋的美國屬地關島，居民上周五（27日）拍到火球從天而降，擔心這是北韓派發的「聖誕禮物」；氣象部門指火球可能是隕石或流星，又或者是中國衞星火箭的碎片。

事發當地晚上11時25分，由居民拍攝的短片可見，一個耀眼的火球衝向地面，期間有疑似碎片飛出，之後解體分成多個細小火球，最後消失於黑夜。由於北韓前年美朝交惡期間，揚言以火星12型中程彈道導彈攻打美國軍事重地關島，火球的出現引起居民關注，有人在社交網問：「這不是北韓的禮物，對吧？」

美國國家氣象局證實，當晚錄得疑似隕石或流星出現的紀錄，指火球落在塞班島東北部水域；火球重返大氣層時解體，居民同時聽到爆炸聲是正常。由於中國同晚發射長征五號遙三運載火箭，美國國家氣象局不排除火球是火箭殘骸。

關島是美國在西太平洋的軍事重地，亦位處北韓中程彈道導彈的攻擊範圍。美軍在島上部署薩德導彈防衞系統，應對北韓揚言以火星12型導彈的多方位攻擊。

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