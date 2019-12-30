美媒：多年前敲響中國警鐘　納瓦羅推動特朗普打貿易戰

美媒近日報道，美國總統特朗日前曾召集高級貿易顧問，決定是否與中國達成協議。對華鷹派白宮國家貿易委員會主任納瓦羅提出，取消任何關稅會令美國顯得軟弱。然而因2020年總統選舉臨近，特朗未被說服，選擇與中國達成初步協議，降低對中國產品的關稅，換取北京購買更多美國產品，並作出一系列承諾。

《紐約時報》上周五（28日）報道，特朗普宣布達成協議兩周前，曾在白宮召集貿易顧問討論是否與中國達成協議。納瓦羅準備好用一系列的論點反對，更抨擊支持取消關稅的是「全球主義者」。然而特朗普是次未被說服，因即將總統選舉，納瓦羅的擔憂未被理會。

報道指，納瓦羅為幾乎沒有政府和商業經驗的學者，過去3年一直鼓動特朗普推動保護主義，並對中國開展懲罰性的貿易戰。他對中國的野心及警告中方對美國威脅，促使川普不顧其他高級顧問的反對，接受了向中國加徵關稅。他利用特朗普對全球化的蔑視，助長其「中國從我們眼皮底下明目張膽偷竊」的觀點，成功對美國貿易政策施加巨大影響。

報道又指，納瓦羅的思想已經產生了深遠的影響，有經濟學家形容「納瓦羅仍是多年前首先敲響中國警鐘的人之一」，更多人認為中國的貿易政策確實是掠奪性，並且對經濟有害。不少鷹派人士認為，納瓦羅懷疑無助於改變中國國內行為的協議是正確的，因中國政府長期以來逃避經濟承諾。

納瓦羅對中國的懷疑論始於1970年代，他當時是和平隊義工，負責在泰國修建和修復魚塘。他在亞洲到處旅行觀察到中國對其鄰國經濟產生的負面影響。自中國2001年加入世界貿易組織後，愈來愈不滿中國貿易做法對美國產生的影響。

納瓦羅其後出版包括《即將到來的對華戰爭》(The Coming China Wars)和《致命中國》。特朗普2011年將前者列為他最喜歡的關於中國的書籍之一。納瓦羅2016年以經濟顧問身份，加入特朗普的競選活動，並很快贏得信任，玟被稱為「我在中國問題上的硬漢」。直至到2018年特朗普準備發起猛攻，納瓦羅對抗中國的願景變成現實。