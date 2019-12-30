好奇男孩聖誕收放大鏡　實驗點火竟燒毀自家庭院

聖誕節收過最糟的禮物是甚麼？對美國德州一家人而言，答案可能是一個放大鏡。收到放大鏡作禮物的12歲男童好奇心旺盛，決定親身試驗放大鏡點火的原理，結果「得償所願」，一把火燒焦了自家庭院。男童母親只能苦笑︰「至少這個聖誕很難忘！」

德州女設計師柏森（Nissa-Lynn Parson）指，12歲兒子凱登（Cayden）說想要放大鏡作聖誕禮物，柏森不疑有他一口答允。結果，原來凱登是想試試放大鏡是否真的能點火，在聖誕節當天與兩名兄弟一起在家門前，以舊報紙進行實驗。沒想到，他不慎把點燃的報紙掉落庭院地上，火勢旋即蔓延。

柏森憶述，兒子當時跑進家門，高呼：「院子着火了，聖誕燈熔掉了！」她與丈夫即時出門查看，只見院子地面已一片焦黑、濃煙高如大樹。柏森一家連忙打水救火，被驚動的鄰居們則身穿聖誕睡衣圍觀，場面令人哭笑不得。

所幸火勢並未波及住宅，事件中無人受傷。柏森上周六（28日）受訪時指，放大鏡現時已被禁止用於閱讀以外的用途，並稱︰「春天到時，兒子們絕對有很多庭院善後工作要做。」罪魁禍首凱登似乎也學到教訓，稱︰「我不應該再點火了。」