布省警察聖誕「收陀地」　華人商家被迫贈貨自保

阿根廷布宜諾斯艾利斯省有不少華僑聚居，但林立的華人商店卻屢成罪犯目標。沒想到，有布省警察不僅未有盡力保護市民，更被指向華人商家「收陀地」，索要聖誕禮盒。部分商家舉報有關「有牌爛仔」行徑，警方內部事務審計處（AGAI）現已介入調查。

當地媒體周一（30日）報道，布省基爾梅斯地區的一些商家向司法部門投訴，表示「有警方來到店內，要求提供一些聖誕禮盒，以換取更安全的保護」。有退休警察表示，這種事情並不新鮮，形容「他們總是這樣與商家打交道，警方視那些為捐贈」。但他強調此舉屬錯誤及不應該。

在拉普拉塔地區，更有警局助理厚臉皮向華人超市要求︰「為了慶祝聖誕節，請各位配合，為我們部門各辦公室人員提供一些相應商品，如甜麵包、布甸、果醬、鳥結糖、蘋果酒等，共計90人。」有店東指，涉案警察不僅是要甜麵包，而是整箱貨拿走；但不少店主擔心若不滿足其要求，警察就會放任劫匪不管，只能無奈從命。

警方發言人回應，如果有受害人證供及閉路電視錄像，涉案警察「至少會受暫停職務的處分」，或被停薪甚至辭退。