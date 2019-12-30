6人划艇隊完成創舉　橫越德雷克海峽抵南極洲

分隔南美洲和南極洲的德雷克海峽，以驚濤駭浪聞名。一個來自4個不同國家的6人隊伍，早前只靠人手划艇，由南美洲最南端出發，經過13日時間，於上周三（25日）抵達南極洲，是首批以此方式橫越該海峽的人。

划艇隊中3人來自美國，另外3人分別來自冰島、南非和英國，他們本月13日從智利火地群島南端的陸岬合恩角（Cape Horn）出發。6人分成2小隊，輪流划艇90分鐘，互換休息，24小時無間斷前航。由於他們的小艇只有9米長，要在極巨浪下長時間保持不翻艇相當困難。

來自美國懷俄明州的34歲划艇手奧布雷迪（Colin O'Brady）表示，沿途不時有10幾米高的巨浪打向臉，而且十分冰凍。他形容渡海過程十分恐怖，指即使是休息時也要時刻提高警覺，故因睡眠不足而有點神志不清。此外，他們亦要小心避開冰山、鯨魚，以免小艇被撞毀。

划艇隊經過12日1小時45分鐘，完成長達1213公里的旅程，上周三抵達南極洲海岬查爾斯角（Charles Point）。美國探索頻道（Discovery Channel）拍攝划艇隊今次創舉，並於本周播出。曾乘引擎驅動船橫跨德雷克海峽逾50次的亞利桑那州地質學家蘭尼（Wayne Ranney）形容划艇隊今次的創舉，絕對值得載入南極洲歷史。