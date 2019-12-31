微軟獲法院頒令　接管50北韓黑客組織域名

美國電腦公司微軟周一（30日）表示，已獲得維珍尼亞州聯邦法院頒令，批准接管50個被一個北韓黑客組織用來對維權人士、研究員等發動網攻的互聯網站域名。

微軟表示，一個名為「鉈」（Thallium）的北韓組織營運有關域名，並使用微軟品牌及商標欺騙其他網上用戶。微軟的客戶安全及信任副總裁伯特（Tom Burt）表示，該組織鎖定目標後，入侵對方的網上帳戶及電腦，並破壞網絡保安，從而竊取敏感信息。

伯特另提到，鉈透過社交媒體、組織名單等收集目標人物的資料後，能製造個人化的魚叉網釣（spear phishing）電郵。大多數受害人來自美國、日本及南韓，包括政府員工、智庫、大學職員、關注世界和平及人權組織成員、研究核擴散問題的人士等。

在獲得目標人物的身份驗證資訊後，黑客可檢視對方電郵、聯絡人名單、日程安排及其他資料等。有關頒令是微軟針對的第四個國家級黑客組織，此前曾對分別來自中國、俄羅斯及伊朗的「鋇」（Barium）、「鍶」（Strontium）及「磷」（Phosphorus）採取類似行動。