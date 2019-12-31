德州教堂槍手曾為拳擊手　犯案紀錄纍纍

美國德州周日（29日）爆出教堂槍擊案，槍手殺害2人後旋即遭擊斃。當局周一（30日）公布，槍手身份為43歲的當地居民金努寧（Keith Thomas Kinnunen），他行兇前曾到過事發教堂數次，有可能是精神病患，據報有多項犯罪紀錄。警方仍在調查其犯案動機。

德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）指，案發教堂收容流浪漢或臨時住客，金努寧也獲教堂歡迎。當地傳媒指，金努寧此前曾是一名拳擊手，早年曾因藏有武器及無牌駕駛而被定罪，亦曾因行為不檢被捕。據報，他2009年曾被檢控以致命武器傷害他人罪，但德州公共安全部門未予以確認。

在案中身亡的死者同為當地居民，包括64歲的華萊士（Anton Wallace）及67歲的懷特（Richard White）。金努寧行兇6秒後即被義務保安員擊斃，該名果斷的保安員事後形容︰「邪惡出現，我別無他選必須將槍手擊斃。」德州副州長帕特里克則指出，有賴該州9月生效的新法例，容許民眾攜槍進入宗教場所，才令信眾得以阻止槍手。

美國總統特朗普周一（30日）亦在社交網讚揚及時阻止槍手的保安︰「因為勇敢的教區居民出手保護242名信眾，事情在6秒鐘就結束了。在容許攜槍的德州法律下，這些英雄拯救了生命！」