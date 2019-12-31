全球衝突持續　兒童遇襲數字10年增3倍

一名阿富汗女孩站在被炸毀的學校前。

聯合國兒童基金會（UNICEF）周一（30日）發表報告，指過去10年全球武裝衝突持續時間比以往更長，造成的兒童死傷人數也更多，形容是「致命的10年」。由2010年至今，襲擊兒童事件數量增加3倍，平均每天發生45宗。

聯合國確認去年共發生逾2.4萬宗針對兒童的嚴重侵犯人權事件，包括殺害、重傷致殘、性暴力、綁架、剝奪人道主義援助、招募兒童兵、襲擊學校和醫院等，與2010年相比增加近3倍。至今年，針對兒童的暴力沒有減緩的迹象，上半年共確認逾1萬宗此類事件，實際數字可能更高。

UNICEF執行主任福爾表示，針對兒童的襲擊持續不斷，衝突各方對保護兒童這一戰爭最基本的原則視若無睹，目前正經歷衝突的國家數量是1989年《兒童權利公約》通過以來的最多。許多導致兒童死傷或流離失所的暴力衝突，受國際社會的關注和譴責，但有許多襲擊事件並未得到報告。

UNICEF呼籲衝突各方遵守國際法義務，立即終止所有針對兒童的暴力襲擊，並停止襲擊學校、醫院和供水站等民用基建。該會敦促所有能夠對衝突各方施加影響的國家，充分運用影響力，協助保護兒童安全。