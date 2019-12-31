研究︰亞馬遜次生林再生速度　遠較預期慢

國際社會近年對環境問題關注日增，有重要生態價值的巴西亞馬遜熱帶森林成為焦點。美國近日一項新研究指出，亞馬遜森林在被砍伐後，其再生速度比原先預期的要慢很多。情況令雨林可吸收的碳量，僅得原始狀態的40%，無助緩解氣候危機。

巴西帕拉伊巴聯邦大學和英國蘭開斯特大學等研究人員，在20年間監控了巴西布拉甘薩地區的亞馬遜森林。該處為亞馬遜森林最早被採伐的區域，所有的原始森林幾乎已被砍伐殆盡。重新生長的次生林同樣能吸碳，被視為對抗氣候變化的重要工具之一。但最新的研究結果顯示，即便經過60年的再生，該區次生林的吸收碳量，只及原始森林的約40%。

研究又指，在乾旱時期次生林，吸收的碳量會下降；雪上加霜的是，氣候變化正導致亞馬遜地區乾旱年份增加。此外，次生林亦是瀕危物種的棲息地，但研究人員發現，次生林的生物多樣性，僅為未受人類干擾森林的56%；但在團隊在20年的監控過程中，未發現物種多樣性增加。

研究指，亞馬遜次生林面積漸增，有必要展開長期研究，了解其重生能力，並進行修復。研究人員表示，是次研究成果揭示次生林的吸碳能力可能被高估，將對氣候變化的預測產生重要影響。有關報告已刊登於美國《生態學》期刊。