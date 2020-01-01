涉企圖偷運癌症研究樣本回國　中國研究生被捕

美國一名來自中國的醫科訪問研究生，涉嫌從波士頓一間醫院偷取癌症研究材料並企圖偷運回中國被捕，聯邦調查局（FBI）懷疑疑犯是替中國政府工作。

被捕的29歲疑犯鄭造松（音譯，Zaosong Zheng）是廣州中山大學的博士生，他持交流訪問學者簽證，到哈佛大學醫學院的教學醫院貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center, BIDMC）任病理學訪問研究生，從事膀胱癌和腎癌的研究工作。他在去年12月10日在波士頓洛根國際機場企圖乘飛機回北京時被捕。

法庭文件指，海關在他行李箱的一隻襪子中，找到21小瓶棕色的液體，他沒有申報那些體，又向海關作出不實陳述。鄭造松之後在問話室承認，那些液體是他從BIDMC偷出來，載有他同事從事的癌症研究的樣本，他在未經授權和在BIDMC不知情下，複製了樣本，然後打算把它們帶回中國，並利用樣本開始他的研究，一旦成功就以他的名議發表研究論文。

然而，FBI的調查人員指出，鄭很可能是為中國政府工作，盜取美國的知識產權，而負責本案的法官亨尼西（David Hennessy）亦稱，發現鄭造松從中國的國家留學基金管理委員會取每月2千美元（約1.56萬港元）的生活津貼。鄭被控作出虛假陳述，周一（12月30日）提堂，亨尼西認為他潛逃風險高，不准他保釋，檢控官指案件仍在調查中，鄭何能被控更多控罪。

哈佛大學方面稱，鄭的簽證已被吊銷；BIDMC則稱，鄭已經被開除，並稱正與當局合作調查案件。