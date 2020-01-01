貿戰糾纏不休　民眾轉網購避關稅

美國個人消費的關稅豁免金額由2016年起由200美元（約1560港元）調高至800美元（約6240港元），《華爾街日報》報道，這個豁免幅度在中美貿易戰中，為一般消費者打開了缺口，讓他們可以自行透過網購等途徑自行購買中國貨，以避免關稅增加之後美國零售商轉嫁在消費者身上的成本。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據顯示，去年7月以來，中國整體出口到美國的貨物總值下跌了差不多15%，但2000美元（約15600港元）以下貨物的總值，同期則上升了11%，相信當中包括不少消費者經網購向中國商家買東西，以迴避關稅。

有消費者坦言，網購可以用約10分之1價錢，向中國商家買一個抄襲名牌子款式的手袋是值得，並認為自己的僅僅的一次購物，並不會影響到如美國就業問題等等的這些大局。然而在零售商眼中，看法就大大不同。有婚紗店表示，自2016年起，即個人消費的關稅豁免金額提高的那一年開始，生意就下滑，更指出網購中國製的婚紗可便宜至52美元（約405港元）有交易，而在美國買一套婚紗平均卻要1631美元（約12700港元）。有婚紗零售商就曾去信白宮，批評向婚紗加徵關稅，只會加重新娘子們的負擔，對美國保護知識產權於事無補。

然而，政府在應對有關問題時，似乎還處於口惠而實不至的階段。美國除中國之外，亦與其他國家出現貿易爭拗，而美國貿易代表萊蒂澤去年與加拿大及墨西哥進行貿易磋商時，雖曾提出過個人消費關稅豁免金額高至800美元，會增加美國的貿易逆差，但當3國落實協定的最終版本時，該金額仍然沒有變動。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁