金正恩：全世界將不日目睹北韓的新戰略武器

隨着2020年到來，北韓為美朝無核化談判劃下死線已到。北韓官媒周三（1日）報道，領袖金正恩在去年12月31日主持第4天的勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議，期間表示「全世界將不日目睹北韓的新戰略武器」，並揚言會繼續發展的戰略武器，直至美國放棄其敵對政策為止。

金正恩斥責北韓在核問題上作出讓步之後，美國仍然無動於中，繼續向北韓施壓：「北韓為了建立朝美信任，率先採取停止核試驗和洲際彈道導彈試射、廢除核試驗場的重大措施，這兩年期間美國一直沒能做出與之相應的回應，反而數十次開展總統親口承諾的大大小小的聯合軍演，把尖端戰爭裝備運到南韓......十多次（向北韓）採取單獨制裁措施」，因此，北韓「再也沒有任何理由單方面受制於對方沒有信守的公約」。

金正恩續指：「現在我們已看透美國的本心，我們用不着寄望美國解除制裁而猶豫不決，如果美國一味追求敵朝政策，朝鮮半島無核化就會徹底完蛋；我們不斷繼續大力推進確保國家安全必需先決的戰略武器開發工作，直到美國取消敵朝政策，在朝鮮半島建立持久鞏固的和平機制為止。」金正恩又指，北韓會繼續着力於其核遏制力量，而其規模會加強多少，則視乎兩國將來的關係。

然而，從字裏行間可見，金正恩似乎還未把談判之門關上：他說「如果美方在無核化談判上繼續拖延」，美方將會「在北韓的威力前一籌莫展而走投無路」。

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