未察員工骨折　迪士尼郵輪須賠400萬美元

美國迪士尼郵輪公司一名女員工，早年在巴哈馬遭遇車禍，斷了3條肋骨，但郵輪的醫療團隊未診斷出狀況和及時提供治療，反而讓她繼續工作。女員工向公司提告，陪審團裁定迪士尼郵輪要負上大部分責任，需向事主賠償400萬美元（約3120萬港元）。

案情指，現年39歲的女事主馬丁斯（Maria Ana Reis Martins）2013年9月在迪士尼郵輪任職餐廳侍應，她在巴哈馬首都納蘇遭汽車撞倒，郵輪的醫療團隊未發現她骨折，認為她可以繼續工作，結果她再工作了10天。馬丁斯回到佛羅里達州求診時，醫生才發現她斷了肋骨，公司把她送回葡萄牙治療5個月。

馬丁斯2014年4月回到迪士尼夢想號郵輪工作，但因肋骨持續疼痛，工作了一個月便被迫離開。她回到葡萄牙後，確診神經損傷，遂於2015年12月在佛州布里瓦德縣向迪士尼郵輪提告。馬丁斯的代表律師指出，迪士尼郵輪疏忽員工，未有向馬丁斯提供適切的治療；迪士尼郵輪則辯稱，已根據海洋法履行照料的責任。

陪審團經過5小時的審議後，認為迪士尼郵輪要負上70%責任，馬丁斯則要負上30%責任，判迪士尼郵輪要向事主支付100萬美元傷害賠償、200萬美元收入損失及100萬美元懲罰性賠償。今次是首宗迪士尼郵輪涉及員工人身傷害的陪審團審訊，迪士尼郵輪暫未回應判決，亦未提出上訴。