新聞剖析：特朗普急派兵阻班加西重演

美國駐伊拉克巴格達大使館遭親伊朗示威者圍攻破壞，幾乎重演駐利比亞班加西領事館2012年遇襲並導致大使史蒂文斯死亡一事。分析指，隨着今年是美國大選年，特朗普政府為免重蹈覆轍，在事發當天立即調派兵力保護及增援。

駐巴格達大使館周二（12月31日）險被示威者衝入佔據，美國立即由科威特調派「特別用途海軍陸戰隊空地特遣隊危機應變部隊」。班加西領事館遇襲後翌年，美軍成立這支24小時候命的部隊，隨時出動保護中東區內的美國使領館；此外，它可疏散平民、拯救被擊落的機師、支援發生天災或人道危機的國家。

班加西領事館遇襲案導致美國人死亡，令時任總統奧巴馬及國務卿希拉妮備受抨擊。美國傳媒引述知情人士指，由於現任國務卿蓬佩奧在班加西事件上極力追擊前朝政府，因此他擔心類似事件在自己任內重演，成為本屆政府的醜聞。

共和黨參議員格雷厄姆透露，周二與特朗普會面，指對方堅決保護美國駐伊拉克人員的安全，並期望伊拉克政府加強保護美方人員。他在社交網寫道：「不再發生班加西事件，特朗普加強軍力保護巴格達的美方人員令人非常安心。」