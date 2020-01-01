100萬人聚紐約時代廣場倒數　煙花四射

美國作為最後迎來2020年的國家之一，各地區陸續迎來元旦。其中，紐約時代廣場的跨年倒數為年度盛事，大批群眾周二（12月31日）除夕湧至，感受歡欣氣氛；當局部署大量警力確保平安過節。隨着巨型屏幕倒數至「1」，煙花四射照亮新一年。

紐約時代廣場的水晶球倒數活動萬眾矚目，估計有多達100萬民眾及遊客齊集一堂，不少人首次參加，各自精心打扮，在五光十色的街道上一起倒數。人氣饒舌男歌手Post Malone、南韓男團防彈少年團（BTS）等知名巨星，在舞台上表演贈興。

雖然沒有上次除夕的寒冷，但今年天氣未像預期般完美，除夕夜下了一場雨，令台上處處水窪。意料之外的天雨未有破壞群眾的好心情，隨着水晶球按下，大屏幕倒數最後一分鐘，群眾一起歡呼，情侶擁吻，新年來臨一刻放出絢爛煙花及3000磅五彩紙屑。

為確保活動安全順利進行，紐約警方增派大量警員荷槍戒備，部署逾1000部監控鏡頭、直升機、無人機監視。紐約警察情報及反恐副長官米勒早前稱︰「時代廣場大概是新年時全地球最安全的地方，因為沒有其他人會如此用心預備同類活動。」