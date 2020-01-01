特朗普劍指伊朗　威脅報復大使館遇襲

波斯灣局勢踏入新一年有惡化迹象，美國駐伊拉克巴格達大使館遭親伊朗示威者圍攻後，美方緊急向中東增兵。美國總統特朗普起初威脅報復伊朗，但後來指不想兩國開戰；惟國務卿蓬佩奧指大使館遇襲，如同國家級支援的恐襲。

大使館周二（12月31日）遇襲後，特朗普先在社交網撰文，指大使館「長時間很安全」，又稱配備全球最具殺傷力武器的「偉大戰士」已立即趕往現場。他之後在貼文警告伊朗：「如果我們任何一處設施有人死亡或受損，伊朗將要負上全部責任，他們將要付出巨大代價！這不是警告，這是威脅，新年快樂！」

不過，特朗普同晚在佛羅里達州海湖莊園向記者稱：「我想開戰？不，我想和平，我愛和平，而伊朗比任何人更想要和平，我不認為這（開戰）會發生。」

同日，蓬佩奧受訪時表示：「這是國家級支持的恐襲，這是伊朗支持的恐怖主義。」他強調正監察大使館形勢，「它很安全，我們今次採取審慎行動，在特朗普指示下，我們的團隊今天迅速、果斷及審慎回應，保護美國人的安全」；被問及襲擊是否令美方始料不及時，蓬佩奧辯稱「我們早已知道這個風險」。

另外，美國傳媒引述知情人士報道，伊朗政府直接參與策動美國大使館外的示威，有伊拉克情報官員形容「這不是一場伊拉克人起義」。美方官員指以「軍事行動」形容這次襲擊並不合適，但指示威者直接受伊朗影響、策劃及鼓動。