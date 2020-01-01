落泊單親母新年前奇遇　獲贈2020美元貼士

踏入新一年，人人充滿新希望。在新年前夕，美國密歇根州阿爾皮納（Alpena）一間小餐館發生一個感人故事，一名任職餐廳侍應的單親媽媽，周日（12月29日）獲一對客人夫婦慨贈2020美元（約1.57萬港元）貼士，讓正為年晚錢發愁的她可與女兒過豐盛的新年。

31歲女事主弗蘭佐尼（Danielle Franzoni）表示，第一眼看到這個數字，還以為看錯，但當仔細一看，信用卡收據上有「新年快樂！2020貼士挑戰」數個手寫字，加上獲經理保證這筆貼士將全數給她，才敢相信這是現實。她當晚罕有出外用餐，更付了侍應20.20美元（約157港元）貼士，作為向「2020貼士挑戰」的回應：「就當作是我預付的捐款吧。」

弗蘭佐尼透露，上周末因鄰居火災被迫搬家，因而背上一身債。她帶着惶恐回餐廳上班，還忍不住哭了起來，但她依然盡力照顧每位顧客。該對豪賞貼士的夫婦正是其中之一，而他們的用餐帳單才只不過是23美元（約179港元）。「他們對我的事一無所知，不知道我來自哪裏和經歷了甚麼艱難。」弗蘭佐尼驚訝地說：「他們真的只是出於內心的熱忱。」

正在戒毒的弗蘭佐尼，一年前才脫離露宿者行列，在教會協助下找到這份侍應工作。現在她準備先以這筆意外之財重領駕駛執照，以及為女兒修整睡房，餘下的錢則留着備用，讓她可以一步步完成開設婦幼中心、回饋社會的夢想。