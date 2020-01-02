報告︰去年全球大型空難致257人死　比前年減逾半

一間顧問公司周三（1月1日）發表報告，指2019年全球大型空難的死亡人數，比2018年減少超過一半。在2019年發生的8宗致命空難，有257人死亡；而在2018年，13宗大型空難造成534人喪生。

去年最新近一宗空難發生於上周五（12月27日），哈薩克貝克航空公司（Bek Air）一架客機在阿拉木圖起飛後墜毀，釀12死。而去年最嚴重的空難則涉及埃塞俄比亞航空公司的波音737 MAX客機，它在3月10日墜毀，造成157人死亡。

報告指，大型商業客機的空難率由去年每100萬次飛行的0.3宗，減至今年的0.18宗，即每558萬次飛行，才會發生一次致命空難。報告又指，2018和2019年的空難造成波音737 MAX客機停飛，令人關注航空管理部門如何批准新客機設計，以及機師需多少時間訓練才能應付操作新飛行系統。

去年的空難死亡人數雖大幅減少，但仍比不上2017年的歷史低位。當年只發生了2宗致命空難，造成13人死亡。有關數字只計算大型客機，並沒有計算涉及小型飛機、軍機、貨機和直升機的意外。