伊拉克民兵撤離大使館　美軍陸續增援

伊朗支持的民兵連續兩天圍攻美國駐伊拉克巴格達大使館，行動至周三（1日）結束。他們在民兵領袖的呼籲下離開大使館範圍，並宣稱是取得「大獲全勝」後撤離。惟美軍未有鬆懈，繼續嚴防示威者衝擊大使館，駐守美國本土的士兵陸續飛往中東增援。

獲伊朗支持的伊拉克民兵組織「人民動員」，在伊拉克政府的請求下，呼籲支持者結束在美國大使館外的示威，指「你們的訊息已經傳達」。當天下午，示威者執拾帳篷離開，並改在底格里斯河對岸、位處「綠區」範圍外的地方聚集。一名民兵支持者表示已經達成想要的目標，因此「勝利地」撤走，又形容他們成功嘲笑美國。

觸發今次反美浪潮、遭美軍空襲的伊拉克真主黨，表示不在乎美國增派海軍陸戰隊保護大使館。該組織發言人稱，這證明美國在心理上被擊敗，華府「精神崩潰」。

與此同時，美軍繼續在大使館戒備，阿帕奇攻擊直升機在上空盤旋監視；另由本土緊急調派的750名步兵，分批乘坐運輸機出發，將前往伊拉克鄰國科威特部署。

美國政府指控伊朗是圍攻大使館行動的幕後黑手，惟該國最高精神領袖哈梅內伊周三否認「涉案」，更表示「如果伊斯蘭共和國決定對抗任何國家，將會直接動手」。