刺傷祖父殘殺兩幼子　女子行兇後跳樓重傷

美國芝加哥周四（2日）凌晨發生一宗倫常慘劇，一名女子懷疑用刀刺傷其祖父，並把她的一對年幼兒子分別用熱水燙死和從11樓掟落街殺死之後，再跳樓自殺未遂，送往醫救治。女子行兇的動機尚待調查。

當地時間周四凌晨2時左右，警方接報稱見到有人街上重傷，於是派員到場。警方根據大廈保安的指示，到11樓一個單位，發現受傷的70歲老翁，和一具浸在浴缸的兩歲男童屍體。老翁面部和身體多處被刺傷，血流如注；男童的屍身上有多處裂傷，並被熱水嚴重燙傷。

警方發言人指，老翁向警員說，涉案女子刺傷了他，之後將一名幼童擲出窗口。警方根據該名30多歲女子和1歲男童倒臥的位置，相信女子是把男童擲出窗外後再跳樓企圖自殺，目前尚未確定她為何生還，估計是她墮樓時碰到物件作緩衝。

兩名男童在醫院正式證實死亡，女子和老翁情況危殆。兩名男童相信是女子的兒子，而雖然有報道指老翁是女子的父親，但警方從老翁的年齡和他的說法，相信他是女子的祖父。

涉案人士的身份和關係尚有待警方確定，警方目前尚未知女子行兇的動機，又指事發前並無收過涉案單位有混亂象的報案。