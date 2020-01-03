埃斯珀籲金正恩克制　重申美軍準備好「今晚作戰」

北韓領袖金正恩日前預告「全世界將目睹北韓的新戰略武器」之後，美國國防部長周四（2日）回應時，呼籲金正恩保持克制，就朝鮮半島無核化問題與美國重返談判桌，同時警告美國在有必要時會不惜一戰。

埃斯珀接受霍士電視台訪問時表示：「我們敦促金正恩克制。」他又表示最朝鮮半島無核化最佳的進程仍然是與北韓達成政治協議：「我們仍然在這條路線上，我們亦希望維持這路線。我們敦促金正恩和他的領導層重回談判桌。」

與此同時，埃斯珀重申，美國仍然在準備好「今晚作戰」的態勢上：「我們全軍已準備就緒，空軍、海軍、海軍陸戰隊和陸軍，我們更加有南韓作為夥伴，此外亦有更廣泛的盟友。所以我對我軍威懾北韓不良行為的就緒情況有信心，該等行為亦會失敗。」

金正恩日前在勞動黨中央委員會全體會議上的發言，被外界視為暗示北韓會恢復核試及試射洲際彈道導彈，但英媒引述一名美國官員的說法，沒有跡象顯示北韓為即將試射遠程導彈作準備，他又指美方在評估金正恩的講話後，相信北韓認為目前無必要急於試射洲際彈道導彈，但隨時可能會進行較短程導彈或是導彈引擎的測試。

即上「半島局勢」專頁