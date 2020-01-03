FDA禁大部分加味電子煙　豁免薄荷及煙草味

吸食電子煙引起的健康問題在世界各地備受關注，美國食品及藥物管理局（FDA）周四（2日）發布禁令，禁止銷售包括水果、糖果等大部分口味的電子煙，但煙草口味和薄荷醇口味的電子煙則可繼續銷售。

美國衞生與公眾服務部（HHS）表示，禁令有30天寬限期，此後凡是未停止生產、配銷、販售違禁產品者，將面臨FDA處罰，包括罰款和沒收產品。

HHS又稱，禁令是針對美國吸食電子煙年輕化的趨勢。根據統計數字，美國吸食電子煙的青少年數量近年激增，有四分一的高中生表示在過去一個月內曾吸食電子煙，其中水果味電子煙是青少年的首選。聲明稱：「我們不會對青少年吸食電子煙坐視不管，我們會繼續密切監測相關數據，有必要的話會採取進一步行動。」

美國總統特朗普曾在去年9月表示將推出禁止銷售所有口味電子煙的政策，但FDA周四發布的禁令則在一定程度上作了讓步。HHS部長阿薩爾解釋說，允許繼續銷售煙草口味和薄荷醇口味的電子煙，是因為這兩種口味「不太吸引青少年」。

電子煙中的維他命E醋酸酯懷疑是引起嚴重肺病的元兇，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）稱，截至去年12月31日，該種疑與吸食電子煙有關的神秘的呼吸系統疾病已導致全美55人喪命，超過2500人入院。

在禁令出台之前，多家電子煙及煙草公司表示強烈反對，並對政府進行廣泛游說。這些公司認為全面禁止電子煙將導致數以萬計的電子煙商店破產，對該產業造成巨大傷害。而周四公布的禁令，據報並無波及電子煙製造商Juul，因為它已將煙草口味和薄荷醇口味以外的產品下架，但是Njoy、雷諾等公司則會受到影響。