美軍空襲巴格達　殺伊朗聖城旅指揮官

波斯灣局勢急轉直下，伊拉克首都巴格達國際機場周四（2日）遭火箭襲擊，造成8人死亡，死者包括伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）及什葉派民兵「人民動員」（PMF）副指揮官穆漢迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。美軍證實總統特朗普下令先發制人，攻擊巴格達兩處與伊朗相關的目標，殺死蘇萊曼尼。

火箭落在貨運站附近，兩輛汽車起火焚燒。據報是次襲擊是針對PMF高層人員的座駕，除了多名PMF人員死亡外，另有12名伊拉克軍人受傷。PMF發言人表示，蘇萊曼尼及穆漢迪斯在空襲中身亡，直斥美國及以色列敵人要為此負責；伊朗革命衞隊其後證實蘇萊曼尼的死訊。消息指，當時美軍直升機現身機場上空，PMF直批事件為「美國懦夫的轟炸」。

美國國防部表示，根據特朗普的指示採取果斷的自衞行動，殺死蘇萊曼尼，以保護派駐海外的美軍人員。聲明指蘇萊曼尼是恐怖組織伊朗革命衞隊聖城旅的頭目，活躍於策劃攻擊美國駐伊拉克及中東外交人員及軍人，包括過去數月多場針對伊拉克基地的攻勢，以及去年12月27日造成一名美國人喪生的襲擊。

聲明指控蘇萊曼尼批准示威者圍攻美國駐巴格達大使館，美軍表示今次行動是先發制人，阻止伊朗未來發動攻擊，美方會繼續採取一切需要行動，保護國民及該國在全球的利益。

為報復駐伊拉克的美方人員死於襲擊，美軍空襲伊拉克及敍利亞境內、親伊朗的伊拉克真主黨武裝組織據點。事件觸發伊拉克反美浪潮，美國駐巴格達大使館遭PMF等示威者闖入並嚴重破壞，美方急派兵增援。此外，巴格達國際機場上月初亦遭襲擊，其時被指針對美國駐軍及伊拉克軍。