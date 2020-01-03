電郵揭特朗普直接下令　扣起烏克蘭軍援

美國總統特朗普通烏彈劾風波再有新進展，美媒周四（2日）披露新一批相關電郵，顯示華府扣起對烏克蘭的軍事援助，是基於特朗普及其高層官員的指令。民主黨領袖就此再度施壓，要求白宮即時公開有關烏克蘭軍援的全部文件。

美媒「Just Security」披露去年8月30日的電郵，當時軍援已被暫緩近月。電郵可見白宮行政管理和預算局官員達菲（Michael Duffey）向國防部署理審計員麥卡斯克（Elaine McCusker）表示︰「美國總統明確指示叫停（軍援）。」

特朗普同日曾與防長埃斯珀及國務卿蓬佩奧就軍援開會，麥卡斯克在去年7月25日發出的電郵中，則曾問及叫停軍援是否合法，而當天正是特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通電之日。

參議院民主黨領袖舒默及眾議院情報委員會主席希夫，分別發聲明批評特朗普及白宮企圖隱瞞文件，並阻礙部分現任及前任官員到國會作供。舒默在聲明表示︰「特朗普班子為了利己而叫停烏克蘭軍援，這些電郵正揭示了此舉的正當性及合法性不足。」

另外，特朗普私人律師朱利安尼周二（12月31日）表明「很樂意」在彈劾聆訊作供，更威脅將踢爆民主黨長年高度參與烏克蘭貪污︰「這將揭出一系列前總統奧巴馬班子的犯罪行動，這就是為甚麼民主黨開始慌了。」