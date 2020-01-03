新聞背後︰國泰航空與聯合航空事故頻生

航空公司評級網站「AirlineRatings.com」周四（2日）公布2020年全球20大最安全航空公司排名，其中國泰航空排名第9，美國聯合航空公司更跌出20大。事實上，這兩間航空公司近月頻頻出現事故，列表如下︰

【國泰航空】

2019年

●5月24日：一班由香港前往澳洲墨爾本的航班疑因引擎故障，需在當地達爾文國際機場臨時降落，大批乘客滯留。

●6月24日：一班由香港飛往倫敦希思路機場的航班，因食水供應系統故障，在起飛逾4小時後折返香港國際機場。

●8月2日：一班由香港飛往台北的航班起飛後，客機懷疑機件出現故障，折返香港。

●8月17日至9月27日：先後發生7宗存放在航機的手提氧氣樽出現壓力偏低事件。

●9月5日：一班由香港飛往澳洲悉尼的航班引擎故障，延誤2小時起飛，至悉尼時間翌日下午過後才抵達目的地。

●10月24日：一班由香港飛往日本中部國際機場的航班，在飛至三重縣上空時遇上亂流，因劇烈搖晃令4名機組人員受傷。

●11月：一名外籍工程師月底開始發燒、咳嗽及流鼻水，其後證實感染麻疹。

●12月：一名51歲馬來西亞籍「空少」涉嫌利用職務之便，走私0.5克俗稱「冰毒」的甲基苯丙胺到南韓，並在酒店吸毒昏迷，當地警方以違反麻醉藥物法例將他拘捕。

【聯合航空】

2019年

●8月3日：2名機師在英國蘇格蘭格拉斯哥機場被捕，他們在駕駛前往美國的航班前進行酒精測試超標。

●8月18日：一班由加拿大溫哥華飛往美國休斯敦的航班，機上座椅染滿疑似嘔吐物的痕迹。乘客聲稱機艙服務員得知後，竟提供紙巾讓他自行清理。

●9月25日：一班從美國華盛頓飛往三藩市的航班因廁所門故障，導致一名女乘客被困廁所內長達一小時，航班因此被迫先降落科羅拉多州丹佛機場，行程延誤超過2小時。

●12月5日：一班由美國三藩市飛往亞特蘭大的航班，在空中驚現蠍蹤。一名女乘客在機上突感腿部刺痛，在廁所檢查時褲管竟跌出一隻蠍子。女事主被螫傷，送院治療。

●12月16日：一班由美國加州聖迭戈飛往芝加哥的航班，飛行途中引擎冒出火光，需要轉飛新墨西哥州緊急降落。

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