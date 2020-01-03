美空襲殺伊朗軍頭　拜登斥引爆炸藥箱

美軍對伊拉克巴格達發動空襲，炸死伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼。美國民主黨多名總統參選人群起批評總統特朗普，令中東大型衝突一觸即發，前副總統拜登直指行動猶如「向易燃物箱掟炸藥」；共和黨人則為特朗普護航，欣賞他採取大膽行動對抗伊朗。

民主黨總統參選人、參議員桑德斯發聲明批評行動危險，把美國推向另一場災難性的戰爭邊緣，損耗國家無數生命及數以萬億計金錢；另一參選人、參議員沃倫形容蘇萊曼尼是殺害數以千人的謀殺犯，同時批評特朗普的決定鹵莽，令美伊關係升溫。眾議院議長佩洛西則指摘特朗普下令施襲前沒有諮詢國會，國會亦沒有授權對伊朗動武。

不過，共和黨參議員格雷厄姆力撐特朗普，並向伊朗政府放話會有更多攻勢。參議院軍事委員會主席殷荷菲表示，美國不應尋求打仗，但會回應對美國公民及士兵的威脅。

特朗普仍未就軍事行動作出正式回應，事後僅在社交網上傳一張美國國旗圖片。此外，暫未知他是否根據2002年起生效的《授權使用武力決議案》、抑或有關採取特種作戰打擊恐怖主義的美國法典127e，下令軍方先發制人。