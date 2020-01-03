英文壇巨擘　1131封與女神交流情信公開

已故英籍美國詩人艾略特（T.S. Eliot）對20世紀文學界影響甚大，他生前與「繆思女神」黑爾（Emily Hale）的關係亦受關注。相隔60多年，美國普林斯頓大學周四（2日）公開二人交流的1131封情信，艾略特在信中承認並非真正愛黑爾。

該批書信的時間為1930年至1956年，部分是艾略特首段婚姻期間撰寫，他1912年在哈佛大學讀書期間，認識並愛上戲劇老師黑爾。在其中一封信中，艾略特寫道：「由1947年起，我意識到與黑爾的共同之處愈來愈少。」他又指控對方不敏感及口味差，形容對她的愛猶如鬼魂之間的愛、一個有幻覺的人寫情信給她。

艾略特一生有兩段婚姻，1915年與首任太太結婚，直至1932年；1957年再婚至他1965年離世。學者認為這批書信有助研究艾略特與黑爾的關係，有人主張二人以書信交流時，艾略特與首任太太不和；也有人認為將證明移居英國的艾略特，與黑爾的浪漫愛情是否跨越大西洋，而黑爾如何影響他充滿情感的一生。

黑爾1956年把該批書信捐給普林斯頓大學圖書館，條件是只能在二人離世50年後公開，而她最終1969年離世。艾略特起初不想公開書信，更一度下令銷毀黑爾的來信，但後來改變主意，而條件是只能在公開寫給黑爾的書信後發布。

艾略特1888年在美國出生，1914年移居英國，1927年更加入英籍。他被視為英國文壇最卓越的詩人及評論家，1948年獲頒文壇最高榮譽諾貝爾文學獎。