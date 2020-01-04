擊殺軍頭：海湖莊園變戰情室　特朗普與官員激辯

美國總統特朗普下令擊殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼，美媒周五（4日）引述消息，還原決策過程。報道指，特朗普於佛羅里達州海湖莊園度假期間，召集高級顧問和數名國會議員舉行秘密會議，據指他們就空襲行動發生激烈辯論，所有人都關注伊朗之後會採取甚麼行動。

美國有線電視新聞網絡（CNN）指，特朗普休假時收到特別情報，顯示中東的美國人面臨來自伊朗的威脅，並知悉蘇萊曼尼將前往巴格達。特朗普的顧問及軍方人員向特朗普解釋擊殺蘇萊曼尼對區內、美國及其總統地位的影響。當時引發激烈辯論，官員的首要關注是殺死伊朗軍頭將令局勢不可預計地升級。

在空襲翌日的早上，特朗普更改打哥爾夫球的行程，改為與多名顧問審視下令殺死蘇萊曼尼一事，知情人士形容他一意孤行，並維護自己的決定，但不知伊朗會如何回應。

美媒指，國務卿蓬佩奧、國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）、署理白宮幕僚長馬爾瓦尼等人均各自放假，他們透過秘密通訊方式與特朗普討論空襲計劃，至周四（2日）奧布賴恩乘專機從華盛頓飛到佛州，行動時另有國家安全委員會律師監場，美國行動前沒有通知任何外國政府。