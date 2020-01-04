前霍士新聞記者出書爆料　稱特朗普曾邀她「辦公室接吻」

美國前霍士新聞記者弗里爾（Courtney Friel）下周二（7日）將出版新書，她在書中大爆曾遭總統特朗普性騷擾。據指，特朗普當時曾大讚弗里爾性感，又邀請她到自己的辦公室接吻。

弗里爾在新書《今晚10點：踢爆、突發新聞》（Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News）中表示，她還在霍士新聞工作時，曾向特朗普表示有意擔任美國小姐選舉的評判。特朗普當時指她的工作範疇與美國小姐選舉不同，因此不能當評判，但他讚揚她的工作表現，又詢問她的事業目標。特朗普又對弗里爾說：「你是全霍士新聞最性感的人。」

數周後，特朗普更以辦公室電話致電弗里爾，對她說：「你應該到我的辦公室，這樣我們就可以接吻了。」弗里爾回應道：「特朗普，我們都是已婚人士了」，然後她就掛斷了電話。弗里爾對特朗普的行為感到震驚，並指之後報道有關特朗普的新聞時，都很難為情。弗里爾稱，她相信所有曾指控特朗普性騷擾的女子，並為特朗普稱呼她們做「騙子」而感到憤怒。