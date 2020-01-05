擊殺軍頭：特朗普稱已鎖定伊朗52目標

美軍暗殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼後，波斯灣局勢日漸緊張。面對伊朗聲言鎖定中東35個目標報復，美國總統特朗普上周六（4日）還以顏色，警告德黑蘭政權不要輕舉妄動，否則美方將迅速地對伊朗52個目標作出沉重的打擊。

特朗普在Twitter發表措詞強硬的貼文，他寫道：「伊朗居然大膽地談論鎖定一些美國資產，以報復我們為世界擺脫他們的恐怖分子領袖，但他（蘇萊曼尼）不久前才殺死一名美國人，又令很多其他人嚴重受傷，更不要提及他一生殺了很多人，包括最近數百名伊朗示威者。他已經攻擊我們的大使館，並準備再度攻擊其他地方。」

在貼文中，特朗普警告伊朗不要攻擊美國的國民或資產：「我們已經鎖定伊朗52處地點（代表伊朗很多年前挾持的52名美國人質），部分目標對伊朗及伊朗文化來說是很高級及重要，伊朗將會遭非常迅速及沉重的攻擊，美國不想再受更多威脅！」

1979年，伊朗一批學生闖入美國駐德黑蘭大使館，挾持美國人質，要求華府交出流亡美國的倒台國王巴列維。事件僵持444日才結束，全部人質最終獲釋；惟事件導致美國與伊朗關係惡化，美方翌年與伊朗斷交，兩國至今仍未恢復正常外交關係。

另一邊廂，伊朗總統魯哈尼上周六與土耳其總統埃爾多安通電話時，表示區內國家應聯手趕走美國，又強調美方暗殺蘇萊曼尼是彌天大錯，若果保持沉默及不報復，只會令美國變得愈來愈大膽及更具侵略性，他稱伊朗不會壓迫他人或受他人壓迫。