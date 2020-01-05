2020年十大流行觀光地　深度遊帶旺冷門城市

新年假期為旅遊旺季，兩個旅遊網調查的2020年10大流行觀光地名單顯示，美國、日本、西班牙仍是較受歡迎的目的地，但旅客近年偏向深度遊，令不少冷門城市上榜。其中，日本香川縣高松市在兩個名單均雀屏中選，成為日本唯一打入10大的城市。

根據全球最大規模旅遊預約網站「Booking.com」的調查，高松市與擁有世遺建築的越南寧平、波多黎各首府聖胡安等地並列獲選，網站以聞名的「烏冬王國」及擁有不容錯過、如美畫般的「國寶」栗林公園介紹高松市。在機票及酒店搜尋比較網站「Skyscanner」的調查，高松市亦與匈牙利布達佩斯等地一同獲選。

調查訪問了不同國家的2.2萬名旅遊人士，發現入選10大的地方都出人意料地小眾化，預估「慢活旅遊」及探索非知名的二線城市將成為趨勢。

2020年10大人氣觀光國家及地區（排名不分先後）

·馬耳他格吉拉（Gzira）

·越南寧平

·阿根廷薩爾塔（Salta）

·南韓濟州島西歸浦市

·印度賈斯坦邦焦特布爾市

·波蘭斯未諾契（Swinoujscie）

·日本香川縣高松市

·波多黎各首府聖胡安

·黑山扎梨雅（Zabljak）

·亞美尼亞首都埃里溫