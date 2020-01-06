伊拉克要趕美軍　特朗普促先還錢

美國在伊拉克擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼後，伊拉克國會周日（5日）通過決議案，促請政府驅逐包括6000名美軍在內的外國駐軍。以美國為首的盟軍隨即暫停打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS），總統特朗普則威脅要嚴厲制裁伊拉克，更表明對方先「還錢」才撤軍。

伊拉克國會全體328名議員中，只有167名議員出席當天的特別會議，他們主要是親伊朗的什葉派議員，遜尼派與庫爾德族議員則杯葛。決議案要求政府結束外國軍隊駐守伊拉克的局面，禁止他們以任何理由使用該國領土、領空及領海，並以針對IS的軍事行動結束及取得勝利為由，取消向以美國為首盟軍的支援請求。

總理馬赫迪向議員表示，自從蘇萊曼尼在巴格達遇刺身亡後，政府只餘下兩個選擇，分別是終止外國駐軍及限制他們只負責訓練伊拉克部隊，他明言傾向前者。在席議員均支持決議案，有親伊朗的議員揚言下一步是關閉美國大使館。

決議案沒有法律約束力，之後需要立法才能取消與美國的駐軍協議。此外，馬赫迪去年辭職，目前領導看守政府，專家指在這情況下無權簽署決議案使之成法。

特朗普周日回應時警告伊拉克不要「胡作非為」，否則面臨重大制裁：「如果他們要求我們離開，又不在非常友好的基礎上處理，我們將實施他們從未見過的制裁，相比之下對伊朗的制裁是小巫見大巫。我們在伊拉克有一個非常昂貴的空軍基地，並花了數十億美元興建；如果他們不償還的話，我們絕不離開。」

美國國務卿蓬佩奧批評，伊拉克在伊朗的壓力下向美軍發出逐客令，這將危及打擊IS的行動、不利反制伊朗的影響力。美媒引述消息指，華府曾向伊拉克高官游說，若美方被迫撤軍及終止軍事援助，伊拉克將面臨危險後果，而在經濟上被伊朗佔便宜；據報特朗昔不滿伊拉克接受軍援，但對美國不忠及親伊朗。

以美國為首的盟軍則宣布，暫停打擊IS的軍事行動，改為集中保護在伊拉克的基地。美軍2011年撤出伊拉克，但2014年在巴格達政府邀請下重返當地對付IS。