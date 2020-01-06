防暴阻反對派入國會　建制議員趁亂任命新議長

委內瑞拉局勢動盪，國會周日（5日）開會選出新議長，大批持盾的國民警衞隊人員於大閘阻止議長瓜伊多等反對派議員進入議事堂。瓜伊多前黨友帕拉（Luis Parra）於開會人數不足情況下，趁亂自行宣誓成為新議長。反對派議員其後於國會外開會，通過讓瓜伊多續任議長。

多名配備防暴裝備的國民警衞隊人員，於大閘後阻止反對派議員進入國會，雙方激烈推撞，瓜伊多在支持者協助下試圖爬過鐵閘入內，但被防暴盾及警棍阻擋去路，現場一片混亂。由於反對派議員無法進入議事堂，建制派議員趁亂召開會議，通過讓帕拉任新議長。帕拉此前是瓜伊多盟友，惟去年捲入涉貪醜聞，並於12月退黨。

總統馬杜羅同日發表電視講話，承認帕拉是新議長，並宣布今年舉行國會選舉，揚言要用選票令議會重光。反對派議員及憲法專家指摘，在開會人數不足情況下任命帕拉是「恥辱」。瓜伊多促請國際社會行動，直指事件顯示委內瑞拉政府是獨裁統治。

哥倫比亞、美國等數十個外國政府則拒絕承認結果，美國國務院西半球事務局署理助理國務卿科扎克（Michael Kozak）在Twitter稱，瓜伊多仍然是委內瑞拉的過渡總統，批評該國當日的會議無法律效力。馬杜羅政府反駁美國干預委內瑞拉內政。