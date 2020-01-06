入境遭扣留　伊朗裔要答政治立場

美國與伊朗關係惡化，亦影響在美國生活的伊朗人。超過60名伊朗人及美籍伊朗人上周六（4日）由加拿大返回美國時，在邊境檢查站懷疑受針對，要接受額外安檢並扣留問話最多10小時，有關員更稱「這不是身為伊朗人的好時機」。

《紐約時報》周日（5日）報道，一批伊朗人結束在加拿大的公幹或度假後，打算經西部接壤美國華盛頓州布萊恩（Blaine）的邊境關卡回國。不過，美國伊斯蘭關係理事會表示，該批人士在關卡接受關員額外的問話，主要是針對他們的政治立場及忠誠；官員指絕大部分當事人在額外安檢後獲准離開，但亦有人被拒入境。

美國伊斯蘭關係理事會執行總監富拉迪（Masih Fouladi）稱，一批伊朗人在加拿大出席一名伊朗歌手的演唱會後回國，但在關卡被拒入境，更要求他們之後才回來；其中一個家庭質問為何接受問話時，一名關員回答：「這是身為伊朗人的壞時機。」富拉迪形容情況令人極度不安，有機會構成非法扣留美國公民。

海關及邊防局否認國土安全部曾發出命令，不論是否擁有美國公民身份，都要扣留所有入境的伊朗裔人士，重申全國邊境關卡的額外安檢措施，旨在回應伊朗威脅要報復美國；受假期影響，布萊恩關卡的處理入境手續時間延長4小時。